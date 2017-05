Engelsen zwaaien Emanuelson en Willem II'er uit

Sheffield Wednesday zet deze zomer een punt achter de samenwerking met Urby Emanuelson en Darryl Lachman. Beide Nederlanders komen niet in aanmerking voor een langer verblijf, zo maakt de club uit het Championship bekend.



Emanuelson streek in september vorig jaar neer in Sheffield, maar een vaste waarde werd de multifunctionele speler niet. Door blessureleed bleef zijn teller steken op zestien minuten. Voor The Owls is dat voldoende aanleiding om de oud-Ajacied na negen maanden uit te zwaaien.



Lachman staat al sinds 2015 op de loonlijst bij Sheffield Wednesday, maar dat leverde evenmin een succesverhaal op. Dit seizoen werd hij al uitgeleend aan eredivisionist Willem II. De Engelse club greep onlangs via de play-offs naast promotie naar de Premier League.