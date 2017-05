Videoscheids bewijst waarde: NEC ontsnapt aan rood

NEC heeft donderdagavond hulp gekregen van de videoscheidsrechter. In de play-offwedstrijd tegen NAC Breda ontsnapte Wojciech Golla aan direct rood.



Kort voor rust ging NAC'er Cyriel Dessers in doorgebroken positie onderuit. Scheidsrechter Dennis Higler twijfelde niet en toonde de rode kaart aan Golla, maar op verzoek van videoscheidsrechter Ed Janssen besloot hij deze in te trekken. De Belgische spits bleek zelf namelijk de eerste overtreding te hebben gemaakt.



Op dat moment stond het bij NAC - NEC nog 0-0.





Met dank aan de videoref krijgt Wojciech Golla geen rode kaart en blijft @NEC_Nijmegen met elf op het veld staan. https://t.co/DkUkByNvLJ pic.twitter.com/6R7SVOoR4P — FOX Sports (@FOXSportsnl) 25 mei 2017