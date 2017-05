'Transfervrije Willem II'er wijst aanbod uit Deventer af'

Erik Falkenburg is niet van plan om een treetje lager te gaan voetballen. De middenvelder annex aanvaller heeft 'nee' gezegd tegen een aanbod van Go Ahead Eagles, zo weet RTV Oost.



Falkenburg kwam in het seizoen 2013-2014 op huurbasis uit voor de Deventenaren. Het is bekend dat de Leidenaar een zwak voor de volksclub heeft, maar een hereniging zit er vooralsnog niet in. Hij heeft het aanbod van Go Ahead afgeslagen ondanks zijn zomerse vertrek bij Willem II.



Go Ahead Eagles is et de Eredivisie gedegradeerd en dus krijgt de club te maken met een leegloop. De clubleiding wil echter zo snel mogelijk terug naar het hoogste niveau en zou zelfs tot augustus willen wachten om vier topspelers aan te trekken. Men waakt voor 'te snel' handelen.