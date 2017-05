VVV hoopt op Londense hulp: "Twee of drie namen genoemd"

VVV-Venlo wil het samenwerkingsverband met West Ham United deze zomer aanhalen om de selectie te versterken. De Limburgers hopen twee of drie spelers op te halen bij de Londenaren.



VVV is als kampioen van de Jupiler League gepromoveerd naar de Eredivisie en wil daar geen modderfiguur slaan. West Ham kan daarin een rol spelen. "Ze hebben twee of drie namen genoemd", vertelt manager voetbal Stan Valckx op de clubwebsite. "Over een paar weken gaan we met een aantal mensen naar Londen om daar over te praten."



De Venlonaren praten zelf met trainer Maurice Steijn om een contractverlenging te bespreken. Zelf ziet hij dat ook wel zitten. "Waarom niet? De eerste gesprekken zijn een paar weken geleden al samen met Stan en mijn zaakwaarnemer Rodger Linse gevoerd. Als ik daar niet open voor stond, zou ik dergelijke gesprekken niet aangaan."