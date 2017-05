Twente-talent spreekt droomclubs uit: "Op een dag"

Fredrik Jensen is dit seizoen doorgebroken in de hoofdmacht van eredivisionist FC Twente, iets waar zijn broer Richard vooralsnog alleen maar van kan dromen. De speler van de beloftenploeg barst desondanks van de ambitie.



"Op een dag wil ik voor AS Roma of Manchester United spelen", laat Jensen optekenen in gesprek met YLE Sport. "Maar nu wil ik me richten op het behalen van het eerste van FC Twente. Daarnaast wil ik mijn pilotenopleiding halen."



"Misschien komt het ooit zover dat ik mijn eigen team naar de de plaats van bestemming kan vliegen in de Champions League", droomt Richard Jensen, die afgelopen seizoen ruim twintig duels speelde bij Jong FC Twente. Zijn ploeg degradeerde uit de Tweede Divisie.