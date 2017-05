Koeman looft Eredivisie-collega: "Tactisch kun je heel veel"

Ronald Koeman werkte voor verschillende clubs in de Eredivisie, maar werkt inmiddels alweer een aantal seizoenen in Engeland. Volgens de oud-international is deze buitenlandse uitdaging goed voor zijn eigen carrière.



Koeman heeft de kneepjes van het trainersvak geleerd. "Tactisch kun je als trainer heel veel doen", legt hij uit in Voetbal International. "Juist als jouw ploeg minder kwaliteit heeft dan de tegenstander. Dan red je het niet met alleen de Hollandse School. Dus denk ik na over manieren waarop we het die op papier betere tegenstander moeilijker kunnen maken door een tactische omzetting."



Volgens de Everton-manager is het belangrijk om ook 'andere inzichten' te krijgen. "Dat zie ik ook terug als ik nu naar het FC Utrecht van Erik ten Hag kijk. Utrecht speelt en traint duidelijk anders dan de meeste teams in de Eredivisie. Die ommekeer zie ik langzamerhand bij meer coaches in Nederland."