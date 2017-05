Overmars blikt terug: "Een onbevredigende finale"

Het is Ajax niet gelukt om een hoofdprijs over te houden aan dit seizoen. Na het kampioenschap en de KNVB Beker grepen de Amsterdammers woensdagavond ook naast de Europa League, tot teleurstelling van Marc Overmars.



"Je hoopt alleen dat het een iets spannendere finale zou zijn", zo laat de Ajax-directeur na de 0-2 nederlaag tegen Manchester United weten aan FOX Sports. "Het zat er niet in. Ik denk dat wij er geen wedstrijd van hebben kunnen maken. We hebben terecht verloren."



De oud-aanvaller vervolgt zijn verhaal: "Wij willen graag het spel maken, maar we kwamen er niet aan toe. Eigenlijk is het een onbevredigende finale. Een gemiste kans. Maar Ajax heeft in Europa een goede indruk achter gelaten."