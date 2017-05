De Roon in spanning: "Het is lastig om te zeggen"

Marten de Roon is met Middlesbrough gedegradeerd uit de Premier League, maar de middenvelder kan terugkijken op een prima seizoen. Zo mocht hij debuteren in Oranje.



De Roon is ook nu uitgenodigd voor het Nederlands elftal. "We hebben met Middlesbrough een lastig seizoen achter de rug waarin we gedegradeerd zijn. Ik ben blij bij het Nederlands elftal te zijn. Hier kun je lekker op het veld staan om wat vertrouwen op te doen", zo laat de middenvelder weten aan RTV Rijnmond.



"In de tweede seizoenshelft hebben we als team heel matig gepresteerd. Dat is teleurstellend. Je houdt er een slecht gevoel aan over, terwijl je misschien meer had gehoopt", beaamt De Roon, die zelf een prima indruk maakte. "Ik denk dat ik redelijk heb kunnen spelen en kunnen laten zien dat ik wel mee kan in de Premier League."



Mogelijk maakt De Roon deze zomer opnieuw een transfer. "Op dit moment ben ik gewoon nog Middlesbrough-speler en zo ga ik er ook na dit seizoen in. Maar ik ben een voetballer en die wil altijd op het hoogste niveau spelen. Het is lastig om te zeggen."