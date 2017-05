Barça herhaalt: 'Wij steunen Messi volledig'

FC Barcelona heeft nog maar eens herhaald dat Lionel Messi op de volledige steun van zijn club kan rekenen. Dat zei de club in reactie op de uitspraak van de Hoge Raad in Spanje, die het beroep van de Argentijnse stervoetballer afwees en woensdag bepaalde dat gevangenisstraf voor Messi en zijn vader Jorge van 21 maanden en boetes van 2 en 1,5 miljoen euro blijven staan.



"We herhalen het nogmaals, de club geeft zijn volledige steun aan Leo Messi, zijn vader Jorge Messi en zijn familie", luidt de verklaring van de Catalaanse grootmacht.



Messi is schuldig bevonden aan belastingfraude voor een bedrag van 4,1 miljoen euro. Hij en zijn vader gaan niet achter de tralies, want voor celstraffen lager dan twee jaar hoeft in Spanje iemand die niet eerder is veroordeeld de cel niet in.