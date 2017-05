Mourinho doet onthulling over Zlatan: "Hij heeft wel meegedaan"

Ajax ging woensdagavond in de finale van de Europa League met 0-2 onderuit tegen Manchester United. Zlatan Ibrahimovic deed vanwege zijn blessure niet mee, maar volgens José Mourinho heeft de oud-spits van Ajax toch een belangrijk aandeel in de overwinning van United gehad.



"Het zou geweldig zijn geweest als Zlatan vanavond op het veld had gestaan", citeert De Telegraaf de Portugese manager. "In zijn thuisstad, in het stadion waar zijn standbeeld komt te staan tijdens een wedstrijd tussen zijn eerste club in het buitenland en Manchester United, de club waar hij in zijn eerste jaar zoveel indruk heeft gemaakt. Ik vind het echt heel, heel erg dat hij niet kon spelen tijdens deze finale."



"Maar hij heeft wel meegedaan. Hij deed mee buiten het veld, op zijn krukken, met de andere geblesseerde spelers. Zijn stonden achter de bank te schreeuwen en deden er alles aan."



"Daarbij heeft Zlatan de ballenjongens in het Zweeds verteld dat ze het in de tweede helft rustig aan moesten doen", beweerde Mourinho, die met United net na de pauze op 0-2 was gekomen. "Hij heeft dus wel degelijk een rol gespeeld voor ons. Ik ben blij dat hij zijn Europese beker binnen heeft."