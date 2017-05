Bosz vreest: 'Zo werkt het in het moderne voetbal niet'

Ajax-trainer Peter Bosz hoopt dat hij volgend seizoen met exact dezelfde spelersgroep kan werken. Diverse Ajacieden worden met een transfer in verband gebracht, maar Bosz hoopt dat de directie iedereen binnenboord weet te houden.



"Deze groep heeft enorme potentie en kan de komende jaren doorgroeien bij Ajax. Dat zou ideaal zijn, maar we weten ook dat het in het moderne voetbal niet zo werkt", vertelt Bosz aan NUsport.



"Het liefst houd ik iedereen binnenboord", zegt Bosz. "Ik vind dat de directie een geweldige job heeft verricht door deze selectie bij elkaar te brengen. Nu wordt het een enorme uitdaging om ervoor te zorgen dat Ajax er volgend jaar minimaal weer zo goed voor staat."



Bosz zelf denkt in ieder geval niet aan een vertrek. "Ik heb hier een driejarig contract en zie het zo'n vaart niet lopen. Bij eerdere clubs had ik altijd clausules ingebouwd in mijn contract, maar die heb ik nu niet. Nee, de grootste zorg is om de deze talentvolle en hechte groep bij elkaar te houden."