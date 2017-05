'Koeman wil wederom in zee met transfervrije rechtsback'

Everton-manager Ronald Koeman blijkt nog altijd groot fan van Cuco Martina te zijn. De 27-jarige rechtsback is bij Southampton in het bezit van een aflopend contract en kan daarom transfervrij op zoek naar een nieuwe club. Koeman wil mogelijk profiteren.



Dat meldt Voetbal International. Het Everton van de Nederlandse manager heeft geïnformeerd naar de rechtsback, maar er is ook belangstelling van andere clubs. Zaakwaarnemer Steve Ebecilio houdt zich in gesprek met VI op de vlakte over de toekomst van Martina. "Ik kan er op dit moment geen zinnig woord over zeggen. Er zijn altijd contacten met clubs, maar er is nog niets zeker."



Martina kwam in Nederland uit voor RBC Roosendaal, RKC Waalwijk en FC Twente, waarna Koeman hem naar Southampton haalde.