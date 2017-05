Ajax ging woensdagavond in de finale van de Europa League met 0-2 onderuit tegen Manchester United. De Amsterdammers kwamen er niet aan te pas en daar was spits Kasper Dolberg het perfecte voorbeeld van. Hij was onzichtbaar en werd al vroeg gewisseld.



"Het was een van mijn slechtste wedstrijden als speler van Ajax", liet Dolberg optekenen door de UEFA. "Het verliezen van de finale is mijn grootste teleurstelling tot nu toe. We speelden niet zoals we normaal doen. Zij waren beter dan wij waren."



Ook voor de camera van het Deense Sport deed Dolberg zijn verhaal over het afgelopen seizoen. "Het is een goed jaar voor ons geweest met ups and downs. Maar over het algemeen was het een goed jaar. Je kunt zeggen dat we tweede zijn geworden in de Europa League en tweede in de competitie. Ergens is het wel teleurstellend."