United en City doneren samen enorm bedrag aan noodfonds

Daags na de Europa League-winst van Manchester United heeft de club, samen met stadsgenoot Manchester City, een enorm bedrag gedoneerd aan het noodfonds voor slachtoffers en nabestaanden van de aanslag op maandag in Manchester. De grootmachten maakten donderdag tegenover de BBC bekend beide 1 miljoen pond (1,16 miljoen euro) te storten.



"We speelden voor Engeland, voor Manchester en voor hen: de mensen die gestorven zijn", zei United-middenvelder Paul Pogba, die tegen Ajax het openingsdoelpunt voor zijn rekening nam.



"Deze overwinning heeft heel veel betekenis", vond ook Pogba's ploeggenoot Juan Mata. "We wilden deze trofee voor de stad Manchester winnen en voor alle mensen die geleden hebben. We hebben een cup gewonnen die de club nog nooit had gewonnen, dus we zijn heel blij."





#MUFC and Man City have come together to pledge £1 million to the We Love Manchester Emergency Fund: https://t.co/0djf4nwBcd #ACityUnited pic.twitter.com/W6ttah2rwx — Manchester United (@ManUtd) 25 mei 2017