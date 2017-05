TRANSFERUURTJE: Dost, Lens, Bosz, Herrera en Elia

De laatste transfergeruchten en -nieuwtjes lees je elke dag op SoccerNews.nl. In de rubriek 'Transferuurtje' verzamelt de redactie de meest interessante en bizarre transferberichten in een handig overzicht.



Nederland:

Een tijdje geleden konden we al lezen dat er een gesprek was geweest tussen Feyenoord en aanvaller Jeremain Lens. De Turkse media weten op donderdagmorgen te vertellen dat de Rotterdammers nu daadwerkelijk in onderhandeling zijn met het Engelse Sunderland, de werkgever van de Oranje-international. Lens speelde in het afgelopen seizoen voor Fenerbahçe in Turkije en naar verluidt wil dat team ook graag zakendoen met de Black Cats. De Turken vinden Lens vooralsnog echter wat te duur en dus zou het zomaar eens zo kunnen zijn dat Feyenoord ervandoor gaat met zijn handtekening. Naar verluidt hebben de Engelsen wel aan technisch directeur Martin van Geel doorgegeven dat er hoe dan ook zes miljoen euro betaald moet worden.





Feyenoord kroonde zich dit seizoen tot kampioen van de Eredivisie en dus zit de missie van aanvaller Eljero Elia erop. De rappe buitenspeler maakt zich op voor een transfer, maar er lijkt nog niets echt concreet. "Ik wil plezier hebben en spelen", vertelt de Oranje-international aan RTV Rijnmond bij een signeersessie in de Rotterdamse boekhandel Donner. De Turkse club Istanbul Basaksehir zou in Rotterdam zijn om Elia vast te leggen, maar daar is volgens de Feyenoorder niets van waar. "Dat klopt niet. Ik ben nu toch hier? Er zijn zoveel clubs die zich hebben gemeld, maar jullie zien het vanzelf waar ik ga spelen."



De supporters van Ajax waren aan het begin van dit seizoen misschien ietwat sceptisch over trainer Peter Bosz. Dat gevoel is inmiddels toch wel verdwenen, want de oefenmeester heeft zijn team in de afgelopen maanden goed laten voetballen, met resultaat. Mogelijk kan Bosz in de zomer al een transfer maken. Het medium BILD schrijft namelijk dat Bayer Leverkusen de hoofdtrainer van Ajax wel aan zich wil binden. De Bundesliga-club zou een verlanglijstje samengesteld hebben met daarop de naam van de Ajax-oefenmeester. Ook de Nederlandse oud-international Frank de Boer staat op de shortlist, maar wel wat lager dan Bosz, van wie sportief directeur Rudi Völler erg onder de indruk is.



Buitenland:

Ajax heeft een aantal voetballers onder contract staan die het goed doen bij de Europese topclubs, maar klaarblijkelijk zijn er ook een aantal voetballers van Manchester United die belegerd worden. Een van hen is middenvelder Ander Herrera, die volgens het Spaanse dagblad Sport een transfer zou kunnen maken naar FC Barcelona. Naar verluidt waren er scouts van de Catalanen aanwezig bij de finale van de Europa League in Stockholm. Zij hielden de verrichtingen van centrumverdediger Davinson Sánchez in de gaten, maar naar verluidt zijn ze in de Friends Arena al helemaal overtuigd geraakt van het kunnen van Ander Herrera. Volgens de laatste berichten ziet Barça de Spanjaard als iemand die het voetbal in het Camp Nou-stadion naar een hoger plan zou kunnen tillen.





Spits Bas Dost heeft een werkelijk waar geweldig seizoen achter de rug bij zijn ploeg Sporting Portugal. Op de Europese topscorerslijst dient de oud-speler van sc Heerenveen alleen Lionel Messi voor zich te dulden en dat is met recht een knappe prestatie. Mogelijk is de puntaanvaller nu op weg naar de Italiaanse Serie A. De krant Corriere dello Sport meldt namelijk dat SS Lazio wel aan de slag wil gaan met Dost. Naar verluidt hebben de Romeinen al contact opgenomen met Sporting en wensen ze maximaal vijftien miljoen euro te betalen voor de diensten van de goalgetter. Eerder werd Lazio al in verband gebracht met Vitesse-smaakmaker Ricky van Wolfswinkel, maar naar verluidt vindt men Dost toch een betere optie.