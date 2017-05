'Europa League-finale levert speler droomtransfer op'

Ajax heeft een aantal voetballers onder contract staan die het goed doen bij de Europese topclubs, maar klaarblijkelijk zijn er ook een aantal voetballers van Manchester United die belegerd worden. Een van hen is middenvelder Ander Herrera, die volgens het Spaanse dagblad Sport een transfer zou kunnen maken naar FC Barcelona.



Naar verluidt waren er scouts van de Catalanen aanwezig bij de finale van de Europa League in Stockholm. Zij hielden de verrichtingen van centrumverdediger Davinson Sánchez in de gaten, maar naar verluidt zijn ze in de Friends Arena al helemaal overtuigd geraakt van het kunnen van Ander Herrera. Volgens de laatste berichten ziet Barça de Spanjaard als iemand die het voetbal in het Camp Nou-stadion naar een hoger plan zou kunnen tillen.



Bovendien is de middenvelder een goede bekende van trainer Ernesto Valverde, die het stokje naar alle waarschijnlijkheid overneemt van Luis Enrique. Herrera werd een aantal jaartjes geleden voor 36 miljoen euro door United overgenomen van Athletic Bilbao, maar heeft op Old Trafford nog maar een verbintenis tot de zomer van 2018. Hij zou dus een, relatief, goedkope optie kunnen vormen voor de club van Lionel Messi, Neymar en Luis Suárez.