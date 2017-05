"Ik ben wel een beetje klaar met die discussie"

Er is in de regel behoorlijk veel te doen om de rechtsbackpositie bij Ajax. Joël Veltman wordt doorgaans opgesteld door oefenmeester Peter Bosz, maar veel fans van de Amsterdammers vinden Kenny Tete eigenlijk beter. Veltman vertelt nu aan FOX Sports dat hij wel een beetje klaar is met de discussie.



De Oranje-verdediger legt uit: "Die hele discussie heeft me best veel gedaan. Ik ben er ook wel een beetje klaar mee. De trainer bepaalt. Ik ben blij dat Kenny en ik elkaar scherp hebben kunnen houden. Zijn niveau zag je ook groeien en dat hield mij weer scherp."



Veltman stelt dat zijn collega Davinson Sánchez niet altijd even goed was in de Europa League-finale tegen Manchester United. "Sánchez verslikte zich een keer in de eerste helft en toen viel bijna de 0-2, maar hij sprintte ook Jesse Lingard eruit na rust. Hij weet zelf ook wel dat hij wel eens betere wedstrijden heeft gespeeld. Zelf speelde ik zoals ik het graag wil, fel en kort op de man. Op die manier hoop je die felheid ook op de rest van het team over te brengen."