De Boer geeft toe: ze zijn geïnteresseerd

Oefenmeester Frank de Boer zorgde voor heel wat kampioenschappen bij Ajax en maakte vervolgens de overstap naar het Italiaanse Internazionale. In Milaan ging het echter helemaal mis en kreeg hij al snel zijn congé. Nu kan De Boer aan de slag gaan in de Belgische Jupiler Pro League, zo geeft hij toe.



Bij RTL7 zegt de coach over de Belgen: "Club Brugge is geïnteresseerd en ze hebben ook best een goed verhaal. Ik heb gezegd dat ik mij ga oriënteren, dat is mijn eerste doel. Ik zet het gewoon op een rijtje, ook van andere clubs. Niet alleen Premier League, maar ik ga verder niets zeggen over clubs."



De Boer herhaalt nog eens: "Club had wel een mooi, interessant verhaal. We zetten het op een rijtje en dan nemen we een beslissing." De oud-Ajacied verwacht sowieso een club onder zijn hoede te hebben na de zomer. "Daar ga ik wel van uit, dit soort wedstrijden geeft ook weer allemaal voer om weer aan de slag te gaan."