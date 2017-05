Bosz deelt sneer uit aan 'saaie' Mourinho

Er viel bijzonder weinig te genieten bij de finale van de Europa League tussen Ajax en Manchester United. Beide ploegen creëerden haast geen kansen en het duel leek bij tijd en wijle meer op een schaakwedstrijd. Oefenmeester Peter Bosz van de Amsterdammers legt uit dat dat door José Mourinho komt.



De coach van de Red Devils laat zijn team wel heel erg defensief voor de dag komen, zo stelt Bosz in gesprek met het Engelse medium Sky Sports. "Ik heb niet het Ajax gezien dat ik gewend ben. Dat wil zeggen, met hoog druk zetten en dominant voetbal. Dat eerste kon ook niet, omdat Manchester United geen risico nam in de opbouw en alleen maar de lange bal speelde. Daardoor werd het een saaie wedstrijd. Aan twee kanten waren er vrijwel geen kansen te zien."



De Nederlander toont zich bijzonder teleurgesteld: "Finales speel je om te winnen, en dat hebben we helaas niet gedaan." Mourinho zei op zijn beurt eerder: "Als je zo heersend bent in de lucht, dan kies je voor de lange bal. Er zijn veel dichters in het voetbal, maar dichters winnen geen titels."