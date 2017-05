'Sunderland geeft Feyenoord antwoord over Lens'

Een tijdje geleden konden we al lezen dat er een gesprek was geweest tussen Feyenoord en aanvaller Jeremain Lens. De Turkse media weten op donderdagmorgen te vertellen dat de Rotterdammers nu daadwerkelijk in onderhandeling zijn met het Engelse Sunderland, de werkgever van de Oranje-international.



Lens speelde in het afgelopen seizoen voor Fenerbahçe in Turkije en naar verluidt wil dat team ook graag zakendoen met de Black Cats. De Turken vinden Lens vooralsnog echter wat te duur en dus zou het zomaar eens zo kunnen zijn dat Feyenoord ervandoor gaat met zijn handtekening. Naar verluidt hebben de Engelsen wel aan technisch directeur Martin van Geel doorgegeven dat er hoe dan ook zes miljoen euro betaald moet worden.



Het is zeer de vraag of Feyenoord een dergelijk transferbedrag kan en wil betalen. De Rotterdammers raken buitenspeler Eljero Elia vermoedelijk kwijt en dienen Steven Berghuis weer in te leveren bij zijn eigenlijke werkgever Watford. Volgens de laatste berichten wil Lens best naar De Kuip komen, maar komen er financiële voorwaarden bij zijn transfer kijken die een deal lastig maken.