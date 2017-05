'Deze kampioenen (ook Feyenoorders) gaan hun status verzilveren'

Het behalen van een kampioenschap is natuurlijk speciaal en schept een onuitwisbare herinnering. Toch kan zo'n landstitel voor spelers best een geschikt moment zijn om de volgende stap te maken. SoccerNews.nl formeerde een elftal aan landskampioenen die deze zomer sowieso in aanmerking komen voor een transfer.



We beginnen met één van de meest getalenteerde keepers ter wereld: Gianluigi Donnarumma. De Italiaan is pas net achttien, maar schittert al enkele seizoenen onder de lat van AC Milan. Dankzij de overname hoopt de Milanese club hem voorlopig aan boord te houden, alleen is de vraag of dat lukt nu onder meer Manchester United zijn ontwikkeling op de voet volgt.







Achterin selecteren we drie namen. Om te beginnen John Terry, die na jaren van trouwe arbeid transfervrij vertrekt bij Chelsea en zijn loopbaan elders zal afsluiten. Real Madrid zal evenmin cashen voor de Portugees Pepe, die de opties naar verluidt voor het uitzoeken heeft. De Franse kampioen AS Monaco lijkt daarentegen miljoenen te kunnen opstrijken voor linksback Benjamin Mendy.







Anderlecht kroonde zich een week geleden tot kampioen van België, maar het Champions League-avontuur lijkt zonder Youri Tielemans plaatst te vinden. De getalenteerde middenvelder hoopt zijn status op korte termijn te verzilveren door een mooie transfer te maken. James Rodriguez is om een heel andere reden gelinkt aan een vertrek bij Real Madrid en wel omdat de Colombiaan eigenlijk te weinig speeltijd krijgt.







Natuurlijk mag een aantal Feyenoord-spelers niet in dit overzicht ontbreken. Neem bijvoorbeeld Eljero Elia, die na het behaalde kampioenschap nog een stap naar het buitenland wil maken. Teamgenoot Nicolai Jörgensen kan na een doelteffend seizoen ook een aantal telefoontjes verwachten.







Er zijn deze zomer nog een aantal Nederlanders die eveneens in aanmerking komen voor een volgende stap. Quincy Promes bijvoorbeeld. Als international van Oranje heeft de buitenspeler nog steeds niet kunnen overtuigen, maar in Rusland is hij één van de sterren en hij leidde Spartak Moskou zelfs naar het kampioenschap. Liverpool is als meermaals met hem in verband gebracht.







We sluiten dit overzicht af met twee aanvallers met elk een totaal verschillend verhaal. Kylian Mbappé heeft als tiener bij AS Monaco zoveel indruk gemaakt dat hij één van de duurste spelers aller tijden kan worden. De Europese top ligt voor hem op de knieën. Dat geldt niet voor Chelsea-spits Diego Costa, die zich mag verheugen op de interesse van zowel Atlético Madrid als China.







Welke kampioenen zou je een transfer aanraden? Reageer hieronder!