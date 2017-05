Ajax loopt miljoenen euro's mis door verloren finale

De verloren Europa League-finale tegen Manchester United (0-2) is geen schande, maar heeft natuurlijk wel nadelige gevolgen voor Ajax. De Amsterdammers lopen vele miljoenen mis.



Bij winst op United had Ajax zich rechtstreeks gekwalificeerd voor de Champions League, maar nu rest 'slechts' een plek in de derde voorronde van het miljoenenbal. Een startbewijs zou sowieso twaalf miljoen euro hebben opgeleverd en dat nog naast de premies voor de eindzege, maar dat bleek in Stockholm niet haalbaar.



Bij het winnen van de Europa League had Ajax 6,5 miljoen euro aan premie ontvangen, maar nu rest 'slechts' 3,5 miljoen euro. Volgens financieel directeur Jeroen Slop schatte volgens het ANP vooraf al in dat de Amsterdammers ruim veertien miljoen euro hebben verdiend in Europa.



Ajax kan zich natuurlijk alsnog kwalificeren voor de Champions League door de voorrondes te overleven.