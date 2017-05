Ajax moest woensdagavond in de finale van de UEFA Europa League zijn meerdere erkennen in Manchester United. Na afloop van het duel hadden niet alle supporters van Ajax hun emoties nog onder controle. Sommigen vonden het nodig om stoeltjes op het veld te gooien. Bekijk de beelden hieronder!





Ajaxfans gooien met stoeltjes na nederlaag in... door dm_507c6a29935f1