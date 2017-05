"Zij komen te kort om met Ajax extra stappen te maken"

Ajax staat door de verloren Europa League-finale met lege handen, maar kan desondanks terugkijken op een mooi seizoen. Volgens Valentijn Driessen is dit een ideaal moment om door te selecteren.



"Samen met zijn spelers rest Bosz niets meer dan de wonden te likken en verder te werken aan het bouwwerk waarmee de trainer in de geest van Johan Cruijff is begonnen", schrijft de journalist van De Telegraaf. "Uiteindelijk gaat dat Ajax en Bosz een prijs opleveren als wordt doorgeselecteerd."



"De Europese campagne heeft duidelijk gemaakt dat Lasse Schone, Amin Younes, Jairo Riedewald, Nick Viergever en Joël Veltman te kort komen om met Ajax extra stappen te maken", vervolgt Driessen. "Dat klinkt hard, maar zo hard is topvoetbal."



"Zoals ook de interesse voor talentvolle spelers als Kasper Dolberg, Davinson Sánchez , Hakim Ziyech, Matthijs de ligt en Davy Klaassen ongetwijfeld minder zal zijn dan bij winst van de finale van de Europa League. Een schrale troost, die nu niet telt, maar Ajax op termijn wellicht veel extra’s gaat opleveren", zo besluit hij met een verwijzing naar de sportieve en financiële mogelijkheden.