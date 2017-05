Bosz: "Met de kop omhoog deze medaille ophalen"

Peter Bosz kreeg dit seizoen volop complimenten, maar een collectieve prijs zit er helaas niet in. De Ajax-trainer zag zijn ploeg in de Europa League-finale tegen Manchester United (0-2) niet overtuigen.



"De teleurstelling is groot, maar als je terugkijkt, dan kun je met de kop omhoog deze medaille ophalen", vertelt Bosz aan FOX Sports. "Als je de finale haalt, wil je hem winnen ook, maar als ik heel eerlijk ben, heeft dat er vanavond gewoon niet in gezeten. Vanaf minuut één wil ik niet zeggen."



"Wij moesten zorgen dat we aan het voetballen zouden komen, maar al vrij snel lag die bal erin, uit een ingooi van ons", treurt Bosz. "Dan loop je achter de feiten aan. (…) En voor je goed en wel zit, ligt die tweede erin na rust. Het is allemaal niet uit goed voetbal voortgekomen. Je weet dat je tegen zo'n ploeg niet achter moet komen."



Bosz weet waar Ajax te grazen is genomen. "Het is niet het voetbal wat wij gewend zijn te spelen. Hun manier van spelen was geënt om Davinson (Sánchez, red.) aan de bal te laten en op te laten bouwen. Daar hadden we moeite mee, onze middenvelders werden kort gedekt."