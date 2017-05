De Ligt beseft: "In de duels waren we veel te slap"

Ajax moest woensdagmiddag in de finale van de UEFA Europa League zijn meerdere erkennen in Manchester United. De Engelse grootmacht was in het Zweedse Solna met 2-0 te sterk. Verdediger Matthijs de Ligt besefte na afloop waar het aan gelegen heeft.



"In duels waren we veel te slap, lieten ons teveel aftroeven. Manchester United gooit de boel goed dicht achterin, dan krijg je de kans niet", vertelt de jonge voetballer aan FOX Sports.



De 17-jarige verdediger was na afloop uiteraard teleurgesteld, maar beseft desondanks dat hij met zijn ploeggenoten geschiedenis heeft geschreven. "Nu is het balen, maar we hebben Ajax Europees wel op de kaart gezet", aldus De Ligt.