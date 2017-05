Tielemans reageert op zijn megatransfer naar AS Monaco

Youri Tielemans tekende woensdagavond voor vijf jaar bij AS Monaco en levert RSC Anderlecht ongeveer 23-25 miljoen euro. De 20-jarige Rode Duivel vertelde in een videoboodschap zijn eerste woorden aan Monaco TV.



"Het is een eer voor mij om voor een club als AS Monaco te mogen tekenen. Ze toonden echt dat ze mij wilden en jonge spelers krijgen hier de kans om zich te ontwikkelen. Ik ben zeer ambitieus en ik hoop met Monaco nog veel titels te winnen."



"Mijn kwaliteiten? Ik kan verdedigen en aanvallen, heb een goede techniek, kan met beiden voeten trappen… Mijn idool? Ik keek vroeger vaak naar Zinédine Zidane en het is voor mij simpelweg de beste die er was", aldus Tielemans.