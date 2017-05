Man United-fan heeft wel heel bijzondere boodschap voor Zlatan

Zlatan Ibrahimovic was in het afgelopen seizoen van grote waarde voor Manchester United, maar de Zweedse sterspeler beschikt over een aflopend contract bij de Engelse grootmacht en dus lijkt een vertrek niet uitgesloten. Een fan van Man United doet de aanvaller daarom een bijzonder aanbod.



"Zlatan, blijf en je mag met mijn vrouw naar bed", luidde de boodschap van de supporter op zijn spandoek. Zal Ibrahimovic op dit aanbod ingaan?





SPOTTED: Man United fan with a message for Zlatan Ibrahimovic in Stockholm tonight. 馃槼 pic.twitter.com/5jVVuAkWgP — SPORF (@Sporf) May 24, 2017