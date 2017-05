Eén Ajacied krijgt wel lof: "De gevaarlijkste man"

Ajax was in de eerste helft tegen Manchester United behoorlijk machteloos in aanvallend opzicht. Toch is het een aanvaller die hoofdzakelijk positieve kritieken krijgt: Bertrand Traoré.





Molenaar heeft het vanochtend dus verkeerd begrepen: Traoré is de enige zonder griepverschijnselen... #ajaman — Johan Petersen (@JohanPetersen69) 24 mei 2017

Nerveus begin van Ajax. Sánchez, De Ligt en Traoré zitten in de wedstrijd, maar Dolberg wordt moeilijk gevonden. Baltempo te laag #AJAman — Marc Tjon (@TjonSports) 24 mei 2017

Traoré in centrum zetten. Enige die niveau aan kan #ajaman — Jeffrey Lenting (@lenting90) 24 mei 2017

Traoré is in de eerste helft de gevaarlijkste man aan Ajax kant, goede acties en veel dreiging. #AJAman #UELFinal 🏆 — Coen 🛋 (@Coentjeh_) 24 mei 2017

Het moet allemaal van traore komen .... mss na de rust beter #ajaman — Abraham Wijnand (@AbrahamWijnand) 24 mei 2017

Beste Ajacieden op het veld: Traore en Daley Blind. #ajaman #ajax — Bart Sanders 🛋 (@bart_sanders) 24 mei 2017

Veltman en Traoré vallen in positieve zin op #ajaman #ajxmu — Bas Altena (@AltenaB) 24 mei 2017

Gaat Traoré in zijn laatste wedstrijd voor Ajax toch nog laten zien dat hij kan voetballen? #ajaman #europaleaguefinal #EuropaLeague — Chrizinho (@Chrizinho) 24 mei 2017