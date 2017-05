Overmars laat zich uit over de toekomst van Klaassen bij Ajax

Ajax-aanvoerder Davy Klaassen was dit seizoen weer van grote waarde voor de Amsterdammers en dat blijft in het buitenland natuurlijk niet onopgemerkt. Volgens technisch directeur Marc Overmars is het dan ook nog maar de vraag of de captain aankomend seizoen nog in de Johan Cruijff Arena te bewonderen is.



"Davy is een schoolvoorbeeld van hoe we het bij Ajax willen doen. Hij heeft vijf jaar in Ajax 1 gespeeld, dus ik snap het wel als er een keer een nieuwe uitdaging op zijn pad komt", vertelt de oud-voetballer aan RTL7.



"Hij heeft het zelf ook aangegeven: eerst deze finale en dan zijn toekomst. Ik denk dat het voor hem heel belangrijk is dat we ons vanavond kwalificeren voor de Champions League", aldus Overmars.