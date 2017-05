FOTO'S: De Ajax-fans maken sfeer rond finale

Ajax en Manchester United zijn woensdagavond om kwart voor negen begonnen aan de Europa League-finale. Er was een minuut stilte/applaus vanwege de terreuraanslag in Manchester, maar sfeervol is het ook zeker. Dat blijkt uit foto's van de Ajax-vakken én het volle Museumplein.





Museumplein in rook gehuld door fakkels. Menigte uitzinnig vlak voor wedstrijd. #ajamun #europaleaguefinal pic.twitter.com/zp7cjeWCJ2 — Judith Katstra (@volgjudith) 24 mei 2017