Duidelijke Bosz: "Als ze ziek zijn, spelen ze niet"

Op de dag van Ajax – Manchester United circuleerde het bericht dat Bertrand Traoré en André Onana ziek zouden zijn maar trainer Peter Bosz noemt dat 'onzin'.



"Als ze ziek zijn, spelen ze niet", benadrukte Bosz voor de camera van FOX Sports. De oefenmeester is verrast door de keuze van United om alleen Marcus Rashford voorin op te stellen. "Ze spelen met veel middenvelders. We hadden verwacht dat hij met meer snelle spelers zou spelen, maar hij heeft toch voor Juan Mata gekozen."



Mogelijk kiest United voor de omschakeling om Ajax geen ruimte te gunnen, maar Bosz blijft kalm. "Als ze gas gaan geven, gaan ze dat nooit de hele wedstrijd volhouden. Maar als ze het gaan proberen, moeten wij geen risico nemen en gewoon de lange bal gaan spelen. Dan moeten we Kasper Dolberg zien te vinden en aansluiten. Als de druk afneemt moeten we gaan voetballen en in een hoog tempo positiespel gaan spelen."