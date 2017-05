Mourinho: "Iedere burger zou aangeslagen moeten zijn"

José Mourinho heeft voorafgaand aan de Europa League-finale tegen Ajax stilgestaan bij de terreuraanslag in Manchester. De manager van Manchester United benadrukt dat dit een rol speelt.



"Normaal heb ik een ander gevoel voor een finale", zo zei de Portugees tegenover RTL7. "We moeten echter professioneel zijn. We hebben ons op de best mogelijke manier voorbereid en zijn er echt klaar voor. Als er in Amsterdam een aanslag had plaatsgevonden, dan had ik hetzelfde gevoel gehad."



"Iedere burger zou aangeslagen moeten zijn. We hebben een klus te klaren. Mensen houden van dit spel. In die negentig minuten moeten we de tragische gebeurtenis vergeten", aldus Mourinho, die ook de finale zelf besprak. "Wat de sleutel zal zijn? Dat weet ik echt niet."



Mourinho besloot: "Ik heb veel finales gespeeld, er kunnen altijd onverwachte dingen gebeuren. Een van de belangrijke vragen is of Ajax zijn plan tot uitvoering kan brengen en of wij dat kunnen. Er is in elk geval een goede reden dat deze ploegen in de finale staan."