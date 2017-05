Marokko dreigt teleurgestelde Ziyech met maatregelen

Hakim Ziyech werd maandenlang genegeerd door bondscoach Hervé Renard en besloot zich daarop niet meer beschikbaar te stellen, maar nu dreigt Marokko ineens met maatregelen als hij niet aansluit voor de interlands met Oranje (31 mei) en Kameroen (10 juni). De voetbalbond rekent gewoon op hem.



Bondsvoorzitter Faouzi Lakjaa verwacht Ziyech te mogen begroeten in Agadir meldt. "Meldt Ziyech zich op 25 mei in Agadir, dan heeft hij dus de uitnodiging geaccepteerd. Doet hij dit niet, dan zullen we andere maatregelen treffen om dit op te lossen. Maar op dit moment mag niemand hem iets kwalijk nemen", zo laat hij weten aan het Marokkaanse medium Hespress.



Het is onduidelijk welke consequenties de Marokkaanse bond in gedachten heeft. Lakjaa nam zelf al contact op met de Ajax-middenvelder. "Hij zei erg teleurgesteld te zijn omdat hij niet is opgeroepen voor de Afrika Cup in Gabon. Ik heb hem uitgelegd dat het Marokkaans elftal binnenkort weer in actie komt voor de kwalificatie van de Afrika Cup en het WK."