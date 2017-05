Ajax geloofd: "Je kunt stellen dat er slim is geïnvesteerd"

Darren Fletcher heeft zich tegenover BT Sport vol lof uitgelaten over Ajax. De voormalig speler van Manchester United zag dat de Amsterdammers de afgelopen periode goed geïnvesteerd hebben, gezien de jonge selectie die nu in de finale van de Europa League staat.



De aanslagen in Manchester zullen ongetwijfeld als een zwarte schaduw over de finale hangen. "Het zou eigenlijk wel eens de perfecte afleiding kunnen zijn op een moeilijk moment als dit. Een evenement van dit formaat kan de stad Manchester samenbrengen. Het is een kans om de lach terug op het gelaat van de mensen te brengen."



Van het elftal van Ajax is Fletcher wel onder de indruk. "Dat is de manier waarop zij spelen en dat is ook wat ze moeten doen om succesvol te kunnen zijn. Wanneer je kijkt naar de vermoedelijke opstelling voor Ajax woensdagavond, dan kun je stellen dat er slim is geïnvesteerd. De gemiddelde leeftijd is 22 jaar en 281 dagen, waarmee het het jongste team is van deze eeuw dat meedoet in een Europese finale", aldus Fletcher.