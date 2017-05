Jans geeft duidelijkheid over zijn toekomst

Ron Jans heeft duidelijkheid gegeven over wat hij na de zomer van plan is. De trainer vertrok al bij PEC Zwolle en leek aanvankelijk aan de slag te gaan bij de KNVB, maar dat gaat nu toch niet door. Eén ding heeft de oefenmeester in ieder geval alvast uitgesloten.



"Ik help iedereen uit de droom: ik word volgend seizoen geen clubtrainer. De kans bestaat dat ik wel andere dingen ga doen, maar dat was altijd al het plan. Naast mijn werkzaamheden bij de KNVB. Nu dat niet doorgaat, heb ik meer tijd", vertelde Jans in gesprek met Voetbal International.



"Ik ben van plan van komend jaar te gaan genieten. Ik heb nog zoveel boeken liggen. Natuurlijk zal ik ook veel met sport bezig blijven, het wereldje eens van de andere kant bekijken kan heel leerzaam zijn. En dan niet alleen voetbal", zo besloot Jans zijn relaas.