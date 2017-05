Waarschuwing voor Rode Duivel bij transfer naar AS Monaco

AS Monaco zal snel Youri Tielemans voorstellen als de nieuwste topaankoop. Jan Koller woont nog steeds in Monaco en speelde in het verleden voor Anderlecht en AS Monaco.



Hij kan de twintigjarige Rode Duivel de nodige tips geven. "Ze hebben er een fantastisch seizoen opzitten en belangrijker: Monaco geeft jonge talenten een kans om zich verder te ontwikkelen. Ik heb de ploeg een paar keer zien spelen dit seizoen en ik was echt onder de indruk. Ze voetbalden ongelofelijk goed. Heel aanvallend, snel voetbal met snelle spelers. Bovendien hebben ze met Jardim een uitstekende trainer", laat hij optekenen in Het Laatste Nieuws.



Hij waarschuwt Tielemans ook. "Het is hier 'le paradis'", lacht hij. "Of toch voor de gepensioneerden zoals ik. Hij zal stevig in zijn schoenen moeten staan om er aan te weerstaan."