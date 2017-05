OFFICIEEL: Valdés moet weer op zoek naar een nieuwe club

Toen Standard Victor Valdés een jaar geleden haalde, zorgde dat voor veel ophef. De Spaanse doelman flopte echter en trok in de zomer naar Middlesbrough. Ook daar vertrekt hij.



De Engelse club, die naar de Championship degradeerde, heeft aangegeven dat de voormalige doelman van FC Barcelona de club verlaat. De 35-jarige doelman speelde er dit seizoen 28 wedstrijden. In 2014 verliet Valdès FC Barcelona en sindsdien verdedigde hij al de kleuren van Manchester United, Standard en Middlesbrough.





Goalkeeper @1victorvaldes will leave #Boro this summer.



Here's the full story ➡️ https://t.co/qa6OtCtz14 pic.twitter.com/U3fHvt7eSR