Ajacied over Feyenoord-broer: "Of hij in een Ajax-shirt gaat zitten?"

Ajax neemt het vanavond in de finale van de UEFA Europa League op tegen Manchester United. Ook de familie van Davy Klaassen zal daarbij zijn, maar of die allemaal even hard juichen is nog maar de vraag. Het broertje van de Ajax-aanvoerder, Aron Klaassen, is namelijk voor Feyenoord.



"Haha, ja natuurlijk heb ik hem gefeliciteerd met de landstitel. Dat hoort erbij", vertelt de middenvelder aan Metro. "Ach ja, het zat eraan te komen. Als je na 34 wedstrijden bovenaan staat, heb je de titel verdiend. Hij gaat ook mee naar Stockholm, ja natuurlijk. Of hij in een Ajax-shirt gaat zitten? Nee, dat denk ik niet. Maar familie gaat boven alles."



De Ajacied geniet van al het gebeuren om de finale heen. "Er is zelfs iemand die een vliegtuig heeft gecharterd", aldus Klaassen.. "Leuk om te lezen, maar op een gegeven moment moeten wij ons daarvan afsluiten. Wij hebben natuurlijk kaarten gekregen voor onze familie en vrienden. Daarom hebben we ook gezegd dat we dat nu allemaal wilden regelen. Nu is dat klaar. Iedereen kan zijn naaste familie meenemen en dat is prima."