"Ik denk dat Feyenoord goed bij Amrabat past"

Feyenoord zou wel oren hebben naar de komst van FC Utrecht-middenvelder Sofyan Amrabat. Technisch directeur Martin van Geel zou zich zelfs al gemeld hebben bij de Eredivisionist. Ali Boussaboun, die in het verleden voor zowel Feyenoord als FC Utrecht speelde, moedigt de eventuele overstap van de Marokkaans international aan.



"Ik denk dat Feyenoord goed bij Sofyan past", vertelt de oud-voetballer aan FR12. "Het talent druipt er vanaf bij die jongen. Hij is technisch vaardig, conditioneel sterk en er zit ook een goede kop op."



Ook Watford en RB Leipzig zouden interesse hebben in de 20-jarige voetballer. "Ik ken Sofyan als een verstandige jongen, die ook veel heeft aan zijn broer Nordin. Hij is nog jong, dus een geleidelijke carrière zou goed bij hem passen. Dat heeft Nordin ook gedaan. Eerst naar de Nederlandse top en daarna pas naar het buitenland", aldus Boussaboun.