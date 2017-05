Jonk voorspelt: 'Deze speler wordt vanavond belangrijk voor Ajax'

Ajax neemt het vanavond in de finale van de UEFA Europa League op tegen Manchester United. Ex-Ajacied Wim Jonk blikt met NUsport vooruit op de finale in Stockholm.



"José Mourinho is een coach die heel strategisch denkt en altijd zoekt naar de zwaktes van de tegenstander", vertelt het voormalig hoofd jeugdopleiding van de Amsterdammers. "Peter Bosz is juist een coach die uitgaat van eigen kwaliteit en altijd op zoek is naar dingen om te creëren."



"Ajax zal natuurlijk proberen aanvallend te spelen. Mourinho zal proberen om op de juiste momenten toe te slaan", weet Jonk, die ene 3-2 zege voorspelt en een belangrijke rol voor Davy Klaassen ziet weggelegd. "Hij is belangrijk in het hoog drukzetten en kan gevaarlijk worden voor het doel."