AZ-sterkhouder mist belangrijke duels tegen FC Utrecht

Rens van Eijden komt dit seizoen niet meer in actie namens AZ. De centrale verdediger is succesvol geopereerd aan zijn rechterlies.



AZ wacht nog de finale om de play-offs voor Europees voetbal tegen FC Utrecht. De Alkmaarders spelen donderdag in eigen huis, terwijl de ploeg van John van den Brom drie dagen later op bezoek gaat in de Domstad.



Dit seizoen vormde de 28-jarige Van Eijden veelal een verdedigingsduo met Ron Vlaar, al kwakkelden beide spelers met diverse kwetsuren.





🏥 Van Eijden is geopereerd aan zijn lies en komt dit seizoen niet meer in actie.



— AZ (@AZAlkmaar) May 24, 2017