Officieel: Bayern contracteert Götze

Opvallend contractnieuws uit München. Bayern München heeft Felix Götze immers gecontracteerd. Het jongere broertje van Mario heeft woensdag zijn eerste profcontract getekend bij de Duitse grootmacht. Dat meldt de club woensdagmiddag via de officiële kanalen.



De pas achttienjarige verdediger heeft een contract tot medio 2019 getekend. Waar de 24-jarige Mario Götze een kleine behendige aanvallende middenvelder is, is Felix een stuk langer (1,85 meter) en heeft hij ook binnen het team een heel andere rol. Hij is een centrale verdediger. Ook Felix begon, net als zijn broer, bij Dortmund. Mario speelt daar tegenwoordig weer.





Official: Felix Götze has signed a professional contract with #FCBayern until 2019. Congrats, Felix! #MiaSanMia pic.twitter.com/CAllM17Jah — FC Bayern English (@FCBayernEN) 24 mei 2017