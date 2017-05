Open sollicitatie Seedorf: "Ik sta open voor de Premier League"

De trainerscarrière van Clarence Seedorf is nog niet echt succesvol, maar de voormalig Oranje-international heeft de hoop nog niet opgegeven. In gesprek met talkSPORT legt Seedorf uit dat Engeland een interessante optie kan zijn om zijn trainerscarrière nieuw leven in te blazen.



Eerder werkte de oud-international bij het Chinese Shenzhen FC en AC Milan. "Ik zou zeker nadenken over een kans in Engeland", aldus de oud-speler van onder andere Ajax, Real Madrid en AC Milan. "Ik sta open voor de Premier League en het Championship. Het niveau in beide competities ligt erg hoog."



"Vorig jaar heeft er een aantal gesprekken plaatsgevonden met clubs in het Championship, maar ook met teams uit de Premier League", vervolgt Seedorf. "Er is veel concurrentie daar. Ik kijk uit naar de voorstellen en nieuwe projecten die we eventueel in overweging kunnen nemen."