Ajax gewaarschuwd: 'Niet voor niets zo'n grote erelijst'

Ajax neemt het woensdagavond in de finale van de Europa League op tegen Manchester United. De Engelsen hebben er in de Premier League een teleurstellend seizoen op zitten en dus wil manager José Mourinho de Europa League winnen om deelname aan de Champions League alsnog veilig te stellen.



Danny Blind denkt dat de Portugees in staat is om Manchester United op de juiste manier te prepareren om Ajax in de finale van de Europa League te verslaan. "Mourinho is een meester in het pieken op het moment dat het moet. Niet voor niks heeft hij zo'n grote erelijst", vertelt Blind aan de NOS. "Natuurlijk met goede elftallen en grote spelers, maar uiteindelijk moet het wel geleid worden. Daar is hij een meester in en zo zal hij deze wedstrijd ook benaderen."



Blind ziet dat Mourinho in staat is om goede spelers belangrijk te maken in een team. "En de rest van de spelers dusdanig op te stellen dat die er ook echt een team van maken. Dat hebben ze ook wel bewezen in de Premier League: er valt heel moeilijk van United te winnen. Ze zijn van september tot maart 25 wedstrijden ongeslagen geweest."