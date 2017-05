Grim hekelt gang van zaken: 'Dit is heel apart'

Dick Advocaat start pas op 6 juni als bondscoach van het Nederlands elftal. Tot die tijd heeft hij verplichtingen bij zijn huidige werkgever Fenerbahce en dus blijft Fred Grim nog even verantwoordelijk voor Oranje.



"Natuurlijk is dit heel apart en iets wat je van tevoren nooit kon verwachten, maar dat is nu eenmaal zo en dan pakken we dat voor de volle honderd procent op", zegt Grim tegen De Telegraaf. "Hoe ik tegen de gang van zaken aankijk? Het is complex. Maar Dick heeft nu eenmaal nog twee wedstrijden bij Fenerbahçe te gaan en dit is zo met de KNVB afgesproken."



Wel heeft Advocaat al een flinke vinger in de pap. "Uiteraard, dat is logisch, want we werken al met elkaar", zegt Grim, die ook op bezoek was in Turkije. "Ik ben in Istanbul geweest bij Dick en we hebben regelmatig contact, bespreken alles. De selectie, de tegenstander. Ook als scoutingsteam zijn we de afgelopen maanden druk bezig geweest en hebben we de spelers in kaart gebracht zoals we dat gewend zijn. De klik is er zeer zeker met Dick."