Officieel: FC Groningen en gewaardeerde kracht uit elkaar

FC Groningen moet op zoek naar een nieuwe technisch manager. De club maakte woensdagochtend tijdens een persconferentie bekend dat Peter Jeltema per 1 september 2017 vertrekt. Hij werkt de zomer nog wel door, dus blijft hij betrokken bij de selectie voor komend seizoen.



"Groningen gaat nieuwe fase in, zonder mij", zei Jeltema tijdens de persconferentie. Hij is drie jaar technisch manager van FC Groningen en werkte eerder ook al jarenlang bij de club.



Over een opvolger van Jeltema is nog niets bekend. De geruchten gaan dat Ron Jans in die functie zou kunnen terugkeren bij FC Groningen.





