Ronaldo tegen ploeggenoot: "Jij móét blijven"

Real Madrid nam de voorbije dagen uitgebreid de tijd om zijn eerste landstitel in vijf jaar te vieren. Maar de festiviteiten liggen inmiddels alweer achter de rug. Binnen anderhalve week spelen de Madrilenen namelijk de Champions League-finale tegen Juventus.



Indien het ook daarin kan zegevieren, is het dus opnieuw een meer dan geslaagd seizoen voor Zinedine Zidane en co. Toch wordt opnieuw een drukke transferszomer verwacht. Het transferverbod van Real loopt immers ten einde en er staan heel wat ronkende namen op de verlanglijst. Daar tegenover zouden enkele spelers mogen vertrekken. Iets wat ook voor James Rodriguez het geval leek, maar dat is buiten de Cristiano Ronaldo gerekend.



De Portugese superster zou volgens Don Balon Rodriguez hebben aangesproken en hem gezegd hebben dat hij bij Real moet blijven. Ook Marcelo ziet de Colombiaan liever niet vertrekken. Of Ronaldo zijn slag ook zal thuis halen, staat voorlopig nog niet vast. James kan immers rekenen op concrete belangstelling van zowat elke ploeg in de top van de Premier League.