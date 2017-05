Het had niet veel gescheeld of Overmars speelde bij deze club

Marc Overmars is tegenwoordig één van de belangrijke mensen achter de schermen bij Ajax, maar in het verleden was hij een succesvolle voetballer. Hij droeg onder meer het shirt van Ajax en Arsenal. Nu heeft hij aangegeven dat het niet veel had gescheeld of hij speelde voor de Europa League-tegenstander van vanavond: Manchester United.



"Daar was ik heel dichtbij. Ik brak echter mijn knie. Ik denk dat Ferguson zeer geïnteresseerd was. United en Arsenal waren de twee die op dat moment geïnteresseerd waren in mij", vertelde Overmars aan The Telegraph. Door een zware blessure haakte Manchester United echter af.



"Arsenal hield wel vertrouwen, waar ik Wenger nog altijd zeer dankbaar voor ben", vervolgde Overmars, die met een serieuze blessure rondliep. Het had dus niet veel gescheeld of de voormalig voetballer droeg vroeger het shirt van ManUnited.