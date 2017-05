'Burenstrijd in de maak om Nainggolan'

Radja Nainggolan kon nog nooit zo'n indrukwekkende statistieken voorleggen als dit seizoen. Hij was bij AS Roma al goed voor elf goals en vijf assists in de Serie A, nog eens twee goals in de Coppa Italia en één goal en twee assists in de Europa League. Indrukwekkende statistieken, die de interesse in de Rode Duivel alleen maar verder aanwakkeren.



Vorig seizoen trok Chelsea al hard aan zijn mouw en Antonio Conte blijft een grote bewonderaar van de middenvelder. De voorbije maanden werd Nainggolan ook al gelinkt aan Inter Milan en zelfs Juventus. Volgens Sky Sport heeft er zich nu nog een Italiaanse club gemeld.



Na Inter wil immers ook AC Milan Nainggolan richting San Siro lokken. De kans dat de Rossoneri daar ook in slagen, wordt echter niet al te hoog ingeschat. Niet alleen wil AS Roma zijn sterkhouder eigenlijk niet laten vertrekken, maar Milan zou ook niet de eerste keuze zijn van Nainggolan zelf.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.